Почему в 2026 году в России сократятся майские каникулы: приоритет отдан другому празднику

Если новогодние праздники в следующем году будут рекордно долгими, что не может не радовать россиян, то майские, с их первыми пикниками и шашлыками могут разочаровать граждан. Дело в том, что они окажутся короче предыдущих. В том числе и по тому, что увеличились выходные новогодние каникулы. Об этом в интервью ТАСС предупредила депутат Госдумы Светлана Бессараб.