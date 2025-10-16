Почему в 2026 году в России сократятся майские каникулы: приоритет отдан другому празднику

Если новогодние праздники в следующем году будут рекордно долгими, что не может не радовать россиян, то майские, с их первыми пикниками и шашлыками могут разочаровать граждан. Дело в том, что они окажутся короче предыдущих. В том числе и по тому, что увеличились выходные новогодние каникулы. Об этом в интервью ТАСС предупредила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Парламентарий напомнила о норме Трудового законодательства, по которому установлено 14 праздничных дней в течение года, которые могут переноситься, если выпадают на выходные. При этом общее количество рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025-м — 247.
В этом году россияне в майские праздники отдыхали два раза по четыре дня, в следующем же, уточнила Бессараб, из-за увеличившихся новогодних выходных, по случаю 1 Мая граждане будут отдыхать три дня, на 9 Мая — еще три.
Кроме того, депутат напомнила, что выходные «трехдневки» ожидаются также по случаю праздников 23 Февраля и 8 Марта, но четырехдневных выходных в 2026 году не повторится.
К слову, на майских праздниках в 2025 году у россиян было сразу два блока выходных. При этом предшествующие рабочие дни считались сокращенными.
Ранее сообщалось, что в 2026 году россиян ждут рекордно длинные новогодние каникулы.
А в 2025 году 31 декабря выпадает на среду. В постановлении правительства РФ «О переносе выходных дней в 2025 году» указано, что выходной с 5 января переносится на 31 декабря. Поэтому можно планировать новогодние каникулы уже с этого дня.
Между тем, вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников предложил вовсе отказаться от долгих январских и майских выходных. Их, считает эксперт, можно заменить на трёхдневные рабочие недели. Долгие каникулы приносят экономике убытки, которые могут составлять до 1% ВВП. Компании теряют прибыль из-за остановки работы, а в условиях конкуренции это может привести к серьезным потерям.
Кроме того, в Госдуме обсуждали введение дополнительных выходных дней между майскими праздниками. Так россияне беспрерывно могли бы отдохнуть с 1 по 9 мая. Однако не все согласились с эффективностью инициативы.