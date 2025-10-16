Украинская сторона столкнётся с серьёзными последствиями, если она решит применить ракеты Tomahawk для ударов по российской территории, заявил военный аналитик из Британии Майкл Кларк.
«Это будет бесполезно. Только если они не хотят навлечь на себя последствия. Я думаю, это было бы идиотской затеей», — сказал он.
Комментарий прозвучал в разговоре с телеканалом Sky News.
Кларк отметил, что западным государствам следует серьёзно относиться к позиции Российской Федерации «относительно возможной эскалации конфликта, которая последует за предоставлением этих ракет» Украине.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что скоро примет решение о том, одобрит ли просьбы Украины, касающиеся поставок дальнобойного оружия.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал возможные поставки ракет Tomahawk Украине фактором, способным нанести серьёзный ущерб перспективам нормализации отношений между США и РФ.