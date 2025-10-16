В Европе могут запретить сигареты и вейпы из-за рекомендаций ВОЗ

Недавно ВОЗ впервые опубликовала глобальную оценку потребления электронных сигарет, выявившую масштабную проблему никотиновой зависимости среди подростков. Как следует из результатов исследования, не менее 15 миллионов подростков в возрасте 13−15 лет по всему миру регулярно используют вейпы, при этом дети в среднем в девять раз чаще взрослых употребляют электронные сигареты.