100-летняя монахиня из Алматы получила награду от Путина

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
За большой вклад в сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России в Казахстане наградить орденом Дружбы Любицкую Ирину Анисимовну (схимонахиню Ирину) — насельницу Иверско-Серафимовского женского монастыря города Алматы.
Известно, что схимонахиня Ирина родилась в Оренбургской области. В годы войны трудилась в эвакогоспиталях в Таджикистане. С 1947 по 1981 год работала фельдшером скорой помощи в Алматы.