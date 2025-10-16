В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении зафиксирована вспышка геморрагической лихорадки.
Как сообщили российские силовые структуры, командиры украинских подразделений не предпринимают мер по выводу заболевших военнослужащих с передовой, в связи с чем болезнь носит массовый характер на линии фронта.
По данным российских силовых структур, среди заболевших есть случаи тяжелого течения болезни, приводящие к летальным исходам, передает ТАСС.
Колумбийские наемники, числящиеся в рядах ВСУ, начали массово покидать армию киевского режима из-за тяжелого положения на фронте. Многие наемники запрашивали расторжение контракта уже после первых серьезных боев.
Массовое дезертирство из ВСУ наблюдается не только в рядах наемных войск, но и среди самих украинцев. Так, пленный украинский военнослужащий заявил, что его сослуживцы радуются получению ранений на поле боя, поскольку из госпиталей гораздо легче сбежать и дезертировать. До этого украинский военный психолог Андрей Козинчук сообщил, что бойцы ВСУ дезертируют уже не поодиночке, а целыми группами.