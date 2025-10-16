Россиянам раскрыли, у какой категории граждан будут отбирать авто

Основанием для разъяснения позиции стало рассмотрение дела жителя, который дважды был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Первый раз он получил административное наказание, во второй — против него возбудили уголовное дело. Районный суд назначил мужчине 240 часов обязательных работ, лишил права управления транспортными средствами на два года и постановил конфисковать Mercedes-Benz CLA 200 в доход государства. Водитель оспаривал решение в кассационной инстанции, добиваясь возврата автомобиля, однако суд отклонил его жалобу, указав на обязательность конфискации вне зависимости от социального статуса или имущественного положения нарушителя.