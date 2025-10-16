Срочная новость В Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА произошел пожар на территории подстанции. Об этом сообщает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. «В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами» — пишет губернатор в совсем telegram-канале.
В Волгоградской области произошел пожар на подстанции
