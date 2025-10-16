Ричмонд
В Омске изменился график маршрута троллейбуса № 7

Инициатором продления времени работы транспорта выступили жители поселка Солнечный.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска сообщил сегодня, 16 октября, в своем телеграм-канале об изменении времени работы маршрута № 7 м «Зеленая река — Железнодорожный вокзал». Со слов градоначальника, инициатором перемен стали жители поселка Солнечный.

«Поступает много обращений по работе троллейбусного маршрута № 7 м “Зеленая река —Железнодорожный вокзал” от жителей поселка Солнечный. Транспортная ситуация проанализирована и принято решение об организации части рейсов по другой схеме», — говорится в сообщении Сергея Шелеста.

Так график утреннего отправления маршрута, следующего из поселка Солнечный на железнодорожный вокзал, будет следующим — в 5:43, 6:04 и 6:17. А в вечерний график троллейбусного маршрута № 7 м, стартующего от железнодорожного вокзала в поселок Солнечный, добавлен хронометраж — в 21:25 и в 22:05.