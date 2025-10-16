В Омске изменился график маршрута троллейбуса № 7

Так график утреннего отправления маршрута, следующего из поселка Солнечный на железнодорожный вокзал, будет следующим — в 5:43, 6:04 и 6:17. А в вечерний график троллейбусного маршрута № 7 м, стартующего от железнодорожного вокзала в поселок Солнечный, добавлен хронометраж — в 21:25 и в 22:05.