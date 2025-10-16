Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 16 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

1. Учился в России — это зря, значит, ты рука Кремля: На кандидата в премьеры Молдовы, выпускника МГУ, навешивают ярлык «агента ФСБ», а это лишь говорит о том, что российское образование — знак качества.

2. Сын женщины, после поминок по которой в Молдове умерли 4 человек, а 60 оказались в больнице: «Я заказал официально 120 порций, а в смертях винят меня — у людей не было медполисов, они заплатили по 10 тысяч леев за лечение».

3. В Молдову пришло «бабье лето»: Ожидаются почти жаркие +17 градусов — синоптики о том, как долго такая погода продлится.

4. Как в Кишиневе День города превратился в «праздник про пожрать».

5. Деньги на ветер: В Бельцах «выкинули» десятки миллионов леев на солнечные батареи, которые так и не заработали — открывали проект под эгидой ЕС.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Учился в России — это зря, значит, ты рука Кремля: На кандидата в премьеры Молдовы, выпускника МГУ, навешивают ярлык «агента ФСБ», а это лишь говорит о том, что российское образование — знак качества.

Главное не то, что человек учился в «неправильной» стране, главное, чтобы он был профессионалом своего дела, а на первое место ставил не личные и партийные, а интересы страны, интересы государства (далее…).

Или в аптеку, или в частную клинику: В больницах Молдовы исчезают жизненно важные препараты для онкобольных — ждем ответа Минздрава.

В соцсетях появилась информация, что, в Национальном онкологическом институте закончился препарат Золадекс (далее…).

Посол Молдовы в США рассказал на американском ТВ про «ужасы советско-российской оккупации»: Получается, Влад Кульминский и мы с вами жили в совершенно разных Молдавиях.

Влад Кульминский не мог не понимать, что его интервью на американском ТВ тут же станет известно жителям Молдовы (далее…).