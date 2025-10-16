Ричмонд
В Усолье-Сибирском продолжают восстанавливать свет в жилых домах из-за аварии

Из-за аварии на подстанции более 2,6 тысячи человек остались без света.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усолье-Сибирском продолжают восстанавливать свет в домах. Из-за аварии на подстанции, которая произошла вечером 14 октября, более 2,6 тысячи человек остались без электричества. Как ранее сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональном ГУ МЧС России, пострадали 1150 частных домов.

— Также отключенными оказались тепло-насосная станция, два объекта водоснабжения и кадетский корпус. Без электроэнергии остались два района города — поселки Западный и Зеленый, — прокомментировали в пресс-службе сетевой организации.

Аварийно отключенную линию электропередач заменили резервной, благодаря чему удалось вернуть электричество в 252 дома и на водозабор. Для помощи организовали передвижные дизельные электростанции из Иркутска и Ангарска.