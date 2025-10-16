В Усолье-Сибирском продолжают восстанавливать свет в жилых домах из-за аварии

В Усолье-Сибирском продолжают восстанавливать свет в домах. Из-за аварии на подстанции, которая произошла вечером 14 октября, более 2,6 тысячи человек остались без электричества. Как ранее сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональном ГУ МЧС России, пострадали 1150 частных домов.