ЕС может запретить сигареты с фильтрами по рекомендации ВОЗ

Европейский союз рассматривает возможность введения запрета на производство, импорт, распространение и продажу сигарет с фильтрами, а также на электронные сигареты. Данное решение основано на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), о чем сообщает газета Bild.
Согласно проекту резолюции Совета ЕС, который будет обсуждаться на предстоящей конференции ВОЗ в Женеве, запрет на фильтры, снижающие вкусовые качества и привлекательность сигарет, является важным шагом для сокращения потребления табака. Также рассматривается вариант регулирования электронных сигарет.
В докладе исследовательской группы ВОЗ по регулированию табачных изделий прямо указывается на необходимость запрета фильтров. Учитывая, что около 95 процентов сигарет в Германии оснащены фильтрами, подобное регулирование фактически может означать полный запрет на продажу сигарет в стране, говорится в статье.
Президент России Владимир Путин 22 августа одобрил инициативу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о предоставлении регионам полномочий для полного запрета вейпов.