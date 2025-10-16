ЕС может запретить сигареты с фильтрами по рекомендации ВОЗ

В докладе исследовательской группы ВОЗ по регулированию табачных изделий прямо указывается на необходимость запрета фильтров. Учитывая, что около 95 процентов сигарет в Германии оснащены фильтрами, подобное регулирование фактически может означать полный запрет на продажу сигарет в стране, говорится в статье.