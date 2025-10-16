Жители Омска могут столкнуться с двойными начислениями в квитанциях

По словам эксперта Дмитрия Осянина, это часто происходит при смене УК, когда прежняя организация продолжает рассылку квитанций одновременно с новой. Иногда компании специально разбивают одну услугу на несколько пунктов или включают в квитанции несуществующие работы. Нередки и обычные технические ошибки в расчетах.