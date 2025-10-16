Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Омска могут столкнуться с двойными начислениями в квитанциях

Иногда компании специально разбивают одну услугу на несколько пунктов или включают в квитанции несуществующие работы.

Некоторые управляющие компании в Омске могут выставлять жителям двойные счета за коммунальные услуги, сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта Дмитрия Осянина, это часто происходит при смене УК, когда прежняя организация продолжает рассылку квитанций одновременно с новой. Иногда компании специально разбивают одну услугу на несколько пунктов или включают в квитанции несуществующие работы. Нередки и обычные технические ошибки в расчетах.

Специалист рекомендует омичам тщательно проверять каждую позицию в платежном документе, сверять текущие показания с предыдущими периодами и использовать только проверенные способы оплаты. При обнаружении неверных начислений следует сразу обращаться за перерасчетом. Если УК не реагирует на претензии, жаловаться нужно в Госжилинспекцию или прокуратуру.