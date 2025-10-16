Россияне могут навсегда лишиться автомобиля за пьяную езду: это зависит от двух ключевых факторов

Поставлена точка в деле россиянина, который несколько раз попадался на вождении в нетрезвом состоянии, и в итоге лишившегося автомобиля — суд изъял Mercedes-Benz CLA 200 в собственность государства. Третий кассационный суд общей юрисдикции признал действия суда нижестоящей инстанции правомерными, разрешив, таким образом, изымать машины у пьяных водителей. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.
«За управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования, возможна конфискация автомобиля», — указал суд.
В суде также отметили, что применяться эта норма может вне зависимости от материального положения или условия жизни гражданина. Роль играют два фактора в совокупности: автомобиль должен принадлежать осужденному и машина должна использоваться при совершении преступлений, предусмотренных статьями 264.1 или 264.3 Уголовного кодекса.
Ранее Госдума приняла поправку, увеличивающую штрафы за превышение установленной скорости движения на 50%, также была принята поправка, вводящая административный штраф за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.
Также в правительстве предлагали за пьянку за рулем отбирать не только водительское удостоверение, но и права на управления поездом, самолетом, яхтой и даже лицензию на оружие.