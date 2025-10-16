Россияне могут навсегда лишиться автомобиля за пьяную езду: это зависит от двух ключевых факторов

Поставлена точка в деле россиянина, который несколько раз попадался на вождении в нетрезвом состоянии, и в итоге лишившегося автомобиля — суд изъял Mercedes-Benz CLA 200 в собственность государства. Третий кассационный суд общей юрисдикции признал действия суда нижестоящей инстанции правомерными, разрешив, таким образом, изымать машины у пьяных водителей. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.