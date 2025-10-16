Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild: В ЕС хотят запретить сигареты с фильтрами и электронные сигареты из-за ВОЗ

В Евросоюзе в ноябре обсудят резолюцию о запрете сигарет с фильтрами.

Источник: Комсомольская правда

Сигареты с фильтром и электронные сигареты могут оказаться под запретом на территории стран Евросоюза. Об этом информирует издание Bild со ссылкой на проект соответствующей резолюции, который будет обсуждаться на конференции ВОЗ в ноябре. Форум пройдёт в Женеве.

«Запрет на производство, импорт, распространение и продажу сигарет с фильтром внесет важный вклад в сокращение потребления табака. Запрет на электронные сигареты также является дополнительным вариантом регулирования», — сказано в документе.

Также в проекте резолюции говорится о прямой рекомендации ВОЗ запретить фильтры, так как они снижают вкусовые качества и привлекательность сигарет. При этом, в частности, в Германии 95 процентов потребителей табачных изделий предпочитают сигареты с фильтром.

Ранее эксперты рассказали, нужно ли запрещать электронные сигареты и чем это чревато.

О 15 лучших приложениях, чтобы бросить курить в 2025 году, узнайте здесь на KP.RU.

Тем временем в Испании запретили усыновление чёрных кошек из-за опасений ритуалов на Хэллоуин.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше