Bild: В ЕС хотят запретить сигареты с фильтрами и электронные сигареты из-за ВОЗ

Сигареты с фильтром и электронные сигареты могут оказаться под запретом на территории стран Евросоюза. Об этом информирует издание Bild со ссылкой на проект соответствующей резолюции, который будет обсуждаться на конференции ВОЗ в ноябре. Форум пройдёт в Женеве.