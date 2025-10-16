Bild: В ЕС хотят запретить сигареты с фильтрами и электронные сигареты из-за ВОЗ

Сигареты с фильтром и электронные сигареты могут оказаться под запретом на территории стран Евросоюза. Об этом информирует издание Bild со ссылкой на проект соответствующей резолюции, который будет обсуждаться на конференции ВОЗ в ноябре. Форум пройдёт в Женеве.
«Запрет на производство, импорт, распространение и продажу сигарет с фильтром внесет важный вклад в сокращение потребления табака. Запрет на электронные сигареты также является дополнительным вариантом регулирования», — сказано в документе.
Также в проекте резолюции говорится о прямой рекомендации ВОЗ запретить фильтры, так как они снижают вкусовые качества и привлекательность сигарет. При этом, в частности, в Германии 95 процентов потребителей табачных изделий предпочитают сигареты с фильтром.
