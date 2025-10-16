Дождливо и облачно. Какой будет погода в Беларуси 16 октября

Сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4−9 м/с.
Температура воздуха днем составит 7−13 градусов тепла.
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая и облачная погода будет в Беларуси 16 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
