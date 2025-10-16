Дождливо и облачно. Какой будет погода в Беларуси 16 октября

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая и облачная погода будет в Беларуси 16 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.