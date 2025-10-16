Жители Одессы готовы противостоять политике украинских властей, однако им не хватает организационной структуры. Об этом РИА Новости рассказала одна из одесситок, пожелавшая остаться анонимной.
По словам собеседницы агентства, в городе есть люди и молодые активисты, которые готовы к борьбе, но ожидают, когда появится кто-то, кто сможет их объединить и возглавить.
— В Одессе есть такие силы и есть такие молодые ребята. Всегда есть группы, в каждом городе есть — они готовы бороться, но пока что они ждут, когда их кто-то организует, — цитирует местную жительницу РИА Новости.
Кроме того, на Украине нередко случаются противостояния с сотрудниками ТЦК. Так, сотрудники военкомата под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации. Семьи пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины 18 июля вышли с протестом на площадь Независимости в центре Киева.
Помимо этого, сотрудники ТЦК избили ветерана ВСУ при попытке насильственной мобилизации. Инцидент произошел в поселке Стеблев Черкасской области. Жители села Бугского в Николаевской области в то же время с битами и металлическими трубами напали на сотрудников военкомата. Нападавшие повредили автомобили и покалечили солдата из группы оповещения.