Крымский мост сейчас — обстановка на утро четверга

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, очередей перед досмотровыми комплексами нет. Об этом утром в четверг сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 7 утра, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — сказано в сообщении.

На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.

Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

