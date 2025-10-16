Крымский мост сейчас — обстановка на утро четверга

«По состоянию на 7 утра, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — сказано в сообщении.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.