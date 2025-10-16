Ученые заявили, что повышение уровня моря угрожает затоплением прибрежным городам

Повышение уровня моря может привести к постепенному затоплению прибрежных городов по всему миру. Об этом заявили ученые из университета МакГилла (McGill University) в Канаде.
Так, исследователи изучили данные из Африки, Южной и Центральной Америки и Юго-Восточной Азии. По их словам, из 840 миллионов зданий в этих регионах к 2100 году пострадают около 136 миллионов, если уровень моря поднимется на 20 метров.
Ученые надеются, что эти данные будут использовать строители для будущей застройки городов.
Исследователи обнаружили, что изменения в Антарктиде будут способствовать повышению уровня моря примерно на один метр к 2300 году, если глобальное потепление ограничится двумя градусами или меньше. Однако при более экстремальном сценарии потепления рост может достичь уровня 10 метров и более, говорится в статье.
Исследователи предупреждают о начале процесса массовой гибели тепловодных коралловых рифов, способного привести к тяжелым последствиям для всей планеты, если не будут приняты срочные меры.
Стало известно, что пляжи по всему миру могут исчезнуть с лица Земли — причиной станет эрозия береговой линии. Эрозия обычно происходит из-за штормов, сильных приливов и роста уровня моря.