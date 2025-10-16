Ученые заявили, что повышение уровня моря угрожает затоплением прибрежным городам

Исследователи обнаружили, что изменения в Антарктиде будут способствовать повышению уровня моря примерно на один метр к 2300 году, если глобальное потепление ограничится двумя градусами или меньше. Однако при более экстремальном сценарии потепления рост может достичь уровня 10 метров и более, говорится в статье.