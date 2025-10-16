Украинская армия захватила власть в Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, так как гражданская власть сбежала из города. Об этом в четверг, 16 октября, сообщают российские силовики.
— В связи с бегством константиновской администрации, командование ВСУ дает указание на самовластие со стороны военных. Мирные граждане вынуждены в сложившейся ситуации подчиняться украинской хунте, — заявили силовики в беседе с РИА Новости.
11 октября стало известно, что российские военные совершили рывок с направления населенного пункта Предтечино по направлению Константиновки и вошли на ее окраины.
До этого бойцы Вооруженных сил России освободили населенные пункты Боровская Андреевка в Харьковской области и Московское в Донецкой Народной Республике. Освобождением Боровской Андреевки занимались подразделения группировки войск «Запад». Также российские военные освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области.
Командир расчета тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» в одиночку ликвидировал до роты солдат Вооруженных сил Украины. Он поразил два долговременных огневых сооружения украинской армии, а также штабной пункт уровня роты и живую силу противника.