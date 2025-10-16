В Ростове стартовал отопительный сезон

В первую очередь, к теплу будут подключаться детсады, школы, больницы.
На подключение всех потребителей, в том числе многоквартирных домов, отводится 2 недели. В течение этого времени ресурсникам, управляющим компаниям необходимо провести регулировку режимов централизованного теплоснабжения, пуско-наладочные работы на объектах.
Напомним, в Ростове предстоит подключить к отоплению 600 социальных учреждений и почти 5 тыс. многоквартирных домов с центральным отоплением.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.