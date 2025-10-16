Ричмонд
В Ростове стартовал отопительный сезон

Сегодня в Ростове официально стартовал отопительный период. С этого дня начинается поэтапное подключение потребителей к источникам теплоснабжения в соответствии с согласованными с теплоснабжающими организациями графиками на основании письменных заявок.

В первую очередь, к теплу будут подключаться детсады, школы, больницы.

На подключение всех потребителей, в том числе многоквартирных домов, отводится 2 недели. В течение этого времени ресурсникам, управляющим компаниям необходимо провести регулировку режимов централизованного теплоснабжения, пуско-наладочные работы на объектах.

Напомним, в Ростове предстоит подключить к отоплению 600 социальных учреждений и почти 5 тыс. многоквартирных домов с центральным отоплением.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.