Семерых нетрезвых водителей задержали за сутки на дорогах Уфы

На дорогах Уфы за минувшие сутки поймали семерых пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
За прошедшие 24 часа было зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествия, в нескольких из пострадали четыре человека, двое погибли. Всего сотрудники ГАИ пресекли 300 нарушений правил дорожного движения.
— Задержаны семеро водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, три водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.
