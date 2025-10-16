Ричмонд
Семерых нетрезвых водителей задержали за сутки на дорогах Уфы

В Уфе поймали семерых пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Уфы за минувшие сутки поймали семерых пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

За прошедшие 24 часа было зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествия, в нескольких из пострадали четыре человека, двое погибли. Всего сотрудники ГАИ пресекли 300 нарушений правил дорожного движения.

— Задержаны семеро водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, три водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.

