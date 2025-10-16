Россияне раскрыли доход, который считают бедностью: как изменились ожидания граждан

Россияне считают человека с ежемесячным доходом ниже 48 тысяч рублей бедным. Для того чтобы быть признанным богачом, по мнению респондентов, необходим заработок почти в 20 раз больше — 930 тысяч рублей в месяц. Эти данные приводит РБК, ознакомившийся с результатами опроса, проведенного SuperJob.
Авторы исследования отмечают постоянный рост планки, которую россияне считают границей бедности. Только за последний год сумма необходимого ежемесячного дохода увеличилась более чем на 11%, поднявшись с 43 до 48 тысяч рублей.
Если же сравнивать с 2015 годом, то эта цифра выросла более чем в три раза, поскольку десять лет назад она составляла лишь 15 тысяч рублей. Порог богатства также значительно повысился: в 2015 году для его достижения требовался доход в два раза меньше — 453 тысячи рублей.
Восприятие финансовых статусов сильно различается среди разных групп населения. Мужчины устанавливают более высокие планки, чем женщины: 54 тысячи и 970 тысяч против 43 тысяч и 890 тысяч рублей соответственно. Градации доходов разнятся и в зависимости от города проживания. Москвичи и петербуржцы практически одинаково определяют уровень бедности — 54 и 53 тысячи рублей соответственно.
Отдельно в опросе был задан вопрос о сумме, необходимой для ощущения счастья. По данным исследования, среднему россиянину для этого требуется не менее 257 тысяч рублей в месяц.
Ранее KP.RU информировал, что в России существует три отрасли, где средний месячный доход превышает 200 тысяч рублей. В этот перечень попали сферы финансов и страхования, табачная промышленность, а также нефтегазовая добыча.