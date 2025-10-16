Робот будет делать операции на мозге в Карагандинской больнице

Они первыми в стране испытают робота Remebot RM-200, аппарат с искусственным интеллектом поможет хирургам выполнять сложнейшие операции на головном мозге с точностью меньше миллиметра.
Оборудование приобретено за счет средств местного бюджета, и уже в ближайшее время начнет работать в операционной.
Новый аппарат, который установлен в нейрохирургическом отделении, показали акиму области Ермаганбету Булекпаеву.
В этом году возводится 92 медобъекта, оснащенных современным оборудованием. В планах — полная модернизация автопарка скорой помощи. Также идет оснащение больниц высокотехнологичной техникой. Роботизированный нейрохирургический комплекс позволит нашим врачам проводить сложнейшие операции с высокой точностью, а пациентам — повысить шансы на успешное лечение.
Робот с искусственным интеллектом не только помогает хирургам, но и анализирует данные, загружаемые в систему. Уже запланированы первые операции с его использованием — интракраниальная биопсия и абляция опухоли головного мозга.
Внедрение новой технологии позволит выполнять свыше 300 высокотехнологичных нейрохирургических вмешательств в год, сообщило руководство больницы.
Повысит точность и безопасность операций, сократит инвазивность и сроки госпитализации. Точность выхода на заданную точку — меньше миллиметра. Это дает возможность оперировать пациентов с болезнью Паркинсона, эпилепсией, опухолями головного мозга, выполнять стереотаксические операции и прицельно удалять гематомы с высокой вероятностью успеха.
Врачи клиники прошли обучение в Китае, где применяются эти комплексы. Там специалисты выполнили серию пробных операций. Карагандинские нейрохирурги раньше выполняли подобные вмешательства, но с появлением робота возможности значительно расширятся.
Роботизированная рука с гибридной технологией Reme-Hybrid позволит выполнять сложнейшие манипуляции на головном мозге, подчеркнули в акимате области.