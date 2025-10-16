«Он нас не слышит»: Бабаян рассказал, как навещал впавшего в кому Кеосаяна

Телеведущий Роман Бабаян рассказал, что старался почти каждый день навещать впавшего в кому режиссера Тиграна Кеосаяна.
По его словам, он делился со своим коллегой новостями из жизни близких и друзей, а также актуальными событиями в мире.
Бабаян также отметил, что врачи говорили ему, что Кеосаян его не слышит, но телеведущий был уверен в обратном.
— Я поддерживал связь с Тиграном девять месяцев… Я просто приезжал к нему и рассказывал все новости в мельчайших подробностях, все события, связанные с (президентом США Дональдом, — прим. «ВМ») Трампом или Украиной… Считал, что он хочет это знать. Врачи говорили, что он нас не слышит, но я был уверен, что это не так, — поделился Роман Бабаян в беседе с The Voice.
О смерти Кеосаяна журналистка и его супруга Маргарита Симоньян сообщила 26 сентября. Режиссер много лет испытывал серьезные проблемы с сердцем, а в январе перенес клиническую смерть и впал в кому. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути телеведущего.
Прощание с продюсером проходило на Олимпийском проспекте 28 сентября. У часовни Армянской церкви установили венки с розами от президента России Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и других. Проводить Кеосаяна в последний путь пришли его родные, близкие, друзья, коллеги и поклонники. Как прошла церемония прощания — в материале «Вечерней Москвы».