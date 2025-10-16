«Он нас не слышит»: Бабаян рассказал, как навещал впавшего в кому Кеосаяна

— Я поддерживал связь с Тиграном девять месяцев… Я просто приезжал к нему и рассказывал все новости в мельчайших подробностях, все события, связанные с (президентом США Дональдом, — прим. «ВМ») Трампом или Украиной… Считал, что он хочет это знать. Врачи говорили, что он нас не слышит, но я был уверен, что это не так, — поделился Роман Бабаян в беседе с The Voice.