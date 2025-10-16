Белорусский юрист сказал, сколько дней подряд можно работать без выходных

В Минском городском объединении профсоюзов рассказали, сколько белорусам можно работать без выходных.
К юристу объединения Илоне Парафенюк обратились с вопросом можно ли всю неделю работать без выходных, изъявив работодателю соответствующее письменное согласие. Специалист подчеркнула, что это неправомерно.
Юрист обратила внимание на то, что этот вопрос регулирует Трудовой кодекс (ч.8 ст.136).
— Наниматель обязан предоставить работнику выходные дни не позднее чем за шесть рабочих дней подряд, — прокомментировала она.
Также специалист отметила, что обязанность работодателя предоставить выходные работнику возникает вне зависимости от режима рабочего времени или от выражения работником соответствующего письменного согласия.
Напомним, большие выходные будут в Беларуси три недели подряд.
