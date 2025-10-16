Euractiv: Фон дер Ляйен может бросить открытый вызов администрации США

На этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может поддержать инициативу ООН по сокращению выбросов парниковых газов от судоходства, несмотря на угрозу санкций со стороны США. Об этом сообщает Euractiv.
Источники уточнили, что фон дер Ляйен согласилась с позицией Европейского союза и готова пойти на политические риски ради защиты экологических принципов. Эксперты отметили, что если это произойдет, то это станет первым случаем, когда глава Еврокомиссии открыто бросит вызов администрации США после ряда уступок.
Соглашение предусматривает введение поэтапной платы за углерод для судов, использующих загрязняющее топливо. При этом приоритет будет отдан низкоуглеродным вариантам, таким как водород и синтетическое топливо из возобновляемых источников, что может укрепить позиции Китая в этой отрасли.
Специалисты считают, что без участия США реализация соглашения будет затруднена. По мнению экспертов, поддержка Евросоюза в таком случае станет скорее символическим шагом, чем реально эффективным инструментом, передает портал.
9 октября стало известно, что Ляйен вновь оказалась под угрозой отставки. В отношении нее было выдвинуто два вотума недоверия, что может повлечь серьезные политические последствия.