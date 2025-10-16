Мэр Усолья-Сибирского обратился к жителям с просьбой отключить майнинг. В городе сложилась серьезная ситуация — более 2,6 тысячи человек остались без электричества. Его аварийно отключили в двух района города — поселках Западный и Зеленый.
— Специалисты со вчерашнего вечера делают всё возможное для полного электроэнергии. Ремонтные работы продлятся до вечера 16 октября, — заявил мэр города Максим Торопкин.
Еще днем доставили из Иркутска и Ангарска мощные дизельные генераторы. И до тех пор, пока не включат электричество, организуют веерное подключение. То есть свет будут давать примерно на 2 часа.
Ранее специалисты заменили отключенную линию электропередач на резервную, благодаря чему удалось вернуть электричество в 252 дома и на водозабор.