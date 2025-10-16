С почти тремя килограммами наркотиков гулял омич по поселку Чкаловский

Девяносто один житель Омска попал под уголовное дело в рамках антинаркотической операции «Мак-2025». Результаты рейда публикует сегодня, 16 октября, телеграм-канал «Омская полиция».
«На территории Омской области завершена операция “Мак-2025”: пресечено 134 наркопреступления, по которым в отношении 91 омича возбуждены уголовные дела. Так, оперативники наркоконтроля в районе улицы Романенко задержали 33-летнего омича, у которого при себе находилось 2667 граммов марихуаны. 909 граммов аналогичного наркотика изъято у 38-летней женщины, которая задержана у ГСК “Восток-35”. Большинство задержанных граждан собирали наркосодержащее растение для личного потребления», — говорится в сообщении полицейского канала информации.
Также ведомство отметило, что за период проведения операции, сотрудниками омской полиции составлено 96 административных протоколов за потребление и незаконный оборот наркотиков, а также непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства. Общий вес изъятых подконтрольных веществ составил почти 90 килограмм.