С почти тремя килограммами наркотиков гулял омич по поселку Чкаловский

«На территории Омской области завершена операция “Мак-2025”: пресечено 134 наркопреступления, по которым в отношении 91 омича возбуждены уголовные дела. Так, оперативники наркоконтроля в районе улицы Романенко задержали 33-летнего омича, у которого при себе находилось 2667 граммов марихуаны. 909 граммов аналогичного наркотика изъято у 38-летней женщины, которая задержана у ГСК “Восток-35”. Большинство задержанных граждан собирали наркосодержащее растение для личного потребления», — говорится в сообщении полицейского канала информации.