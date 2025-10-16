В России расширят список опасных пород собак: какие животные в него войдут

В Государственной думе намерены расширить перечень опасных пород собак и запретить выгул крупных животных детьми, нетрезвыми и недееспособными людьми. Проект закона подготовила межфракционная группа депутатов. Об этом со ссылкой на текст законопроекта сообщают «Известия».
Так, уже действующий список опасных пород собак может дополниться, в частности, ротвейлерами, алабаями, немецкими овчарками, хаски, доберманами и бультерьерами. А также в перечень могут войти животные высотой более 30 или 40 сантиметров в холке.
Кроме того, детям до 14 лет, лицам в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсичного опьянения, а также на признанных недееспособными, законодательно будет запрещен выгул собак высотой больше 30 сантиметров в холке.
Депутаты подчеркивают, что под «недееспособными» подразумеваются граждане, которые из-за психического расстройства не могут осознать значение своих действий или руководить ими.
Ранее в министерстве внутренних дел России назвали породы собак, которые являются потенциально опасными. В перечне, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, содержатся 69 пород. Отмечается, что в список вошли породы с генетически обусловленными «качествами агрессии и силы».
Однако в законе, действующем сейчас, в списке опасных остались только 12 пород. По правилам, выгул этих собак без намордника и поводка запрещается за исключением случаев, когда «потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу на праве собственности или ином законном основании».