В Казахстане планируют обследовать безнадзорных животных, перешедших границу из соседних стран

Проектом приказа предусматривается в случае перехода безнадзорных животных через Государственную границу РК на территорию республики их последующий возврат, проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий, а также карантинирование таких животных с целью их диагностики и ветеринарных обработок.
Цель документа — обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности и эпизоотического благополучия по особо опасным болезням животных на территории республики.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 31 октября.