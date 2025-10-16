Ричмонд
Для одаренных детей: Минобр назвал, куда можно поступить без экзаменов

МИНСК, 16 окт — Sputnik. Министерство образования Беларуси определило перечень специальностей общего высшего и специального высшего образования для определенной категории учеников, которые смогут поступать без вступительных испытаний, соответствующее ведомственное постановление № 153 от 28 августа опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

Речь идет об учениках, которые освоили образовательную программу допобразования одаренных детей и молодежи в Национальном детском технопарке. Они будут зачисляться в вузы без вступительных испытаний на ряд специальностей, которые установлены Минобром.

По такому принципу смогут поступать ученики 15 образовательных программ, среди них Авиакосмические технологии, Архитектура и дизайн, Биотехнологии, Виртуальная и дополненная реальность, «Зеленая» химия, Инженерная экология, Информационная безопасность, Информационные и компьютерные технологии, Лазерные технологии, Машины и двигатели, автомобилестроение, Наноиндустрия и нанотехнологии, Природные ресурсы, Робототехника и Электроника и связь, Энергетика будущего.

Слушатели этих программ смогут поступать без вступительных испытаний на смежные специальности, которые также установлены документом.

Также постановлением Минобра утверждены три инструкции:

  • о порядке проведения собеседования с иностранными абитуриентами и лиц без гражданства,
  • о порядке проведения собеседования выпускниками профильных классов профессиональной направленности,
  • о порядке проведения собеседования с учениками, которые учились в Национальном детском технопарке.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.