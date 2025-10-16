Для одаренных детей: Минобр назвал, куда можно поступить без экзаменов

Речь идет об учениках, которые освоили образовательную программу допобразования одаренных детей и молодежи в Национальном детском технопарке. Они будут зачисляться в вузы без вступительных испытаний на ряд специальностей, которые установлены Минобром.
По такому принципу смогут поступать ученики 15 образовательных программ, среди них Авиакосмические технологии, Архитектура и дизайн, Биотехнологии, Виртуальная и дополненная реальность, «Зеленая» химия, Инженерная экология, Информационная безопасность, Информационные и компьютерные технологии, Лазерные технологии, Машины и двигатели, автомобилестроение, Наноиндустрия и нанотехнологии, Природные ресурсы, Робототехника и Электроника и связь, Энергетика будущего.
Слушатели этих программ смогут поступать без вступительных испытаний на смежные специальности, которые также установлены документом.
Также постановлением Минобра утверждены три инструкции:
- о порядке проведения собеседования с иностранными абитуриентами и лиц без гражданства,
- о порядке проведения собеседования выпускниками профильных классов профессиональной направленности,
- о порядке проведения собеседования с учениками, которые учились в Национальном детском технопарке.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.