Красноярцев пригласили на юбилейный «Большой этнографический диктант»

X Всероссийская просветительская акция, организованная Федеральным агентством по делам национальностей, пройдет с 1 по 8 ноября.
В этом юбилейном году, который также является Годом защитника Отечества, впервые в истории диктанта свои вопросы участникам зададут по видеосвязи бойцы специальной военной операции. Кроме того, на сайте акции уже открыта вкладка «Предложить вопрос», где каждый может внести свой вклад в создание теста. Авторы лучших вопросов получат памятные призы.
Акция традиционно пройдет в двух форматах. Принять участие можно будет очно на специально организованных площадках или онлайн на официальном сайте, что делает диктант доступным для всех желающих.
Красноярский край является одним из самых активных участников акции и на протяжении последних лет входит в пятерку регионов-лидеров. В 2024 году диктант написали более 195 тысяч жителей края, что стало третьим результатом в стране после Москвы и Башкортостана.
«Этнографический диктант — это способ побудить людей задуматься о том, кто мы такие, какому народу принадлежим, и в то же время почувствовать себя россиянами, жителями одной большой и мощной страны. Если кто-то не справится с вопросами, это станет поводом поискать дополнительную информацию, которая расширяет кругозор. Мы всегда стремимся быть одной из лучших площадок и, думаю, в этом году установим очередной рекорд по количеству участников. Приглашаем всех жителей Красноярского края присоединиться к акции», — отметил первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.
Результаты акции будут подведены 12 декабря, в День Конституции. Организаторы приглашают всех желающих проверить свои знания и стать частью проекта, который уже десять лет объединяет страну.