Красноярцев пригласили на юбилейный «Большой этнографический диктант»

«Этнографический диктант — это способ побудить людей задуматься о том, кто мы такие, какому народу принадлежим, и в то же время почувствовать себя россиянами, жителями одной большой и мощной страны. Если кто-то не справится с вопросами, это станет поводом поискать дополнительную информацию, которая расширяет кругозор. Мы всегда стремимся быть одной из лучших площадок и, думаю, в этом году установим очередной рекорд по количеству участников. Приглашаем всех жителей Красноярского края присоединиться к акции», — отметил первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.