Китай осуществил 600-й запуск ракеты «Чанчжэн»

Ракета доставила на орбиту низкоорбитальные аппараты для спутникового интернета.

Источник: Аргументы и факты

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация осуществила успешный 600-й запуск ракеты-носителя серии «Чанчжэн». Об этом сообщила сама корпорация.

Запуск состоялся в 09:33 (04:33 по московскому времени) с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Ракета CZ-8A («Чанчжэн-8-эй») доставила на орбиту 12-ю группу низкоорбитальных аппаратов для спутникового интернета SatNet оператора China Satellite Network Group.

Ранее сообщалось, что Китай запустил на орбиту 11 спутников для автопроизводителя Geely Automotive.

