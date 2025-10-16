Китай осуществил 600-й запуск ракеты «Чанчжэн»

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация осуществила успешный 600-й запуск ракеты-носителя серии «Чанчжэн». Об этом сообщила сама корпорация.
Запуск состоялся в 09:33 (04:33 по московскому времени) с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Ракета CZ-8A («Чанчжэн-8-эй») доставила на орбиту 12-ю группу низкоорбитальных аппаратов для спутникового интернета SatNet оператора China Satellite Network Group.
Ранее сообщалось, что Китай запустил на орбиту 11 спутников для автопроизводителя Geely Automotive.
