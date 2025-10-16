В Братске полицейские проведут спецоперацию «Начинающий водитель»

Полицейские обращаются к тем, кто не так давно стал обладателем водительского удостоверения: вы на дороге являетесь новичком и должны набраться терпения, чтобы спокойно отрабатывать приемы вождения, способы парковки, накапливать опыт реагирования в любой дорожной ситуации, которая порой меняется очень быстро. Рекомендуем серьезно относиться к дисциплине на дороге, ведь ни опыт вождения, ни возраст водителя не должны влиять на безопасность участников дорожного движения.