В Братске полицейские проведут спецоперацию «Начинающий водитель»

Напоминаем, что к категории «молодые водители» относятся те, кто уже получил водительское удостоверение, однако стаж вождения составляет менее двух лет. Большинство молодых водителей не имеют достаточного опыта, чтобы ориентироваться на дорогах, в потоке автомобилей, при сложных дорожных и погодных условиях.
С начала 2025 года на обслуживаемой территории зарегистрировано всего 52 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей, имеющих стаж управления транспортными средствами менее двух лет, в двух авариях два человека погибли, шесть были травмированы.
Основной задачей мероприятия является пресечение правонарушений начинающими водителями, эксплуатация ими транспортных средств с техническими неисправностями, либо с отсутствием опознавательного знака «Начинающий водитель».
Госавтоинспекция напоминает, что начинающий водитель в соответствии с требованиями действующего законодательства обязан разместить на кузове своего автомобиля знак «начинающий водитель». Этот знак показывает участникам дорожного движения, что на дороге есть водитель с небольшим опытом. За управление транспортным средством без знака «начинающий водитель» предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.
Полицейские обращаются к тем, кто не так давно стал обладателем водительского удостоверения: вы на дороге являетесь новичком и должны набраться терпения, чтобы спокойно отрабатывать приемы вождения, способы парковки, накапливать опыт реагирования в любой дорожной ситуации, которая порой меняется очень быстро. Рекомендуем серьезно относиться к дисциплине на дороге, ведь ни опыт вождения, ни возраст водителя не должны влиять на безопасность участников дорожного движения.