Опасную траншею возле двух школ в Новосибирске пообещали закопать до 25 октября

Работы должны были закончиться еще 1 сентября, но подрядчик затянул.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске власти продолжают следить за разрытиями после ремонта теплотрасс. На улице Вертковской работы должны были закончиться еще 1 сентября, но подрядчик затянул сроки. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Траншея возле двух школ опасна для жителей, особенно для детей: забор не соответствует нормам, нет переходов и освещения. Мэрия обратилась в прокуратуру, чтобы ускорить работы. Власти сообщили, что безопасность участка обеспечат в течение суток, а полное благоустройство завершат до 25 октября.

Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса Александр Стефанов подчеркнул: «Обеспечить теплом город важно, но в первую очередь мы должны гарантировать безопасность и соблюдение закона».