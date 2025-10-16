Опасную траншею возле двух школ в Новосибирске пообещали закопать до 25 октября

В Новосибирске власти продолжают следить за разрытиями после ремонта теплотрасс. На улице Вертковской работы должны были закончиться еще 1 сентября, но подрядчик затянул сроки. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Траншея возле двух школ опасна для жителей, особенно для детей: забор не соответствует нормам, нет переходов и освещения. Мэрия обратилась в прокуратуру, чтобы ускорить работы. Власти сообщили, что безопасность участка обеспечат в течение суток, а полное благоустройство завершат до 25 октября.
Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса Александр Стефанов подчеркнул: «Обеспечить теплом город важно, но в первую очередь мы должны гарантировать безопасность и соблюдение закона».