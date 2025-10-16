Ричмонд
В волгоградском аэропорту задержаны рейсы в Калининград, Анталью и Дубай

Ночью 16 октября в аэропорту Волгограда в целях обеспечения безопасности полетов действовали временные ограничения на прием и выпуск авиалайнеров.

Поздно вечером 15 октября Росавиация ввела запрет на прием и отправление пассажирских самолетов в аэропорту Волгограда, вследствие чего в расписании произошли изменения. В частности, рейс из Волгограда в Дубай, запланированный на 23.20 15 октября, перенесли на 17.00 16 октября. Также позже вылетели самолеты в Калининград и Анталью.

В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.

Напомним, в аэропорту Волгограда вводились ограничения на прием и выпуск самолетов из-за объявления беспилотной опасности.