Как сократилось население Омской области с 2015 по 2025 год

Судя по статистическим данным за разные годы, в указанный период в регионе наблюдалась миграционная убыль населения, а в некоторые годы показатели заметно росли.
В 2024 году миграционная убыль были едва ли не самой низкой за последние годы и составила 1 410 человек. Статистики отмечают, что за 12 месяцев насчитывается 36 366 выбывших и 34 956 прибывших. Правда, в это показатели входят и те, кто менял место жительства в пределах Омской области, например, перебираясь из села в Омск или наоборот.
Самые высокие показатели миграционной убыли фиксировались с 2018 по 2020 год, тогда население региона убавилось примерно на 35,5 тысячи человек. В целом же убыль населения за 10 лет составила порядка 75 тысяч человек.
Примечательно, что в 2025 году ситуация изменилась: по итогам первых месяцев года статистики фиксируют миграционный прирост жителей.