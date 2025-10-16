Как сократилось население Омской области с 2015 по 2025 год

В 2024 году миграционная убыль были едва ли не самой низкой за последние годы и составила 1 410 человек. Статистики отмечают, что за 12 месяцев насчитывается 36 366 выбывших и 34 956 прибывших. Правда, в это показатели входят и те, кто менял место жительства в пределах Омской области, например, перебираясь из села в Омск или наоборот.