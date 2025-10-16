Ричмонд
Как сократилось население Омской области с 2015 по 2025 год

Численность населения Омской области с 2015 по 2025 год сократилась на 161 992 человека, подсчитал «СуперОмск» на основании данных Омскстата. Так, на 1 января 2025 года в регионе насчитывалось 1 967 798 жителей. На ту же дату 2025 года — 1 805 806 жителей.

Судя по статистическим данным за разные годы, в указанный период в регионе наблюдалась миграционная убыль населения, а в некоторые годы показатели заметно росли.

В 2024 году миграционная убыль были едва ли не самой низкой за последние годы и составила 1 410 человек. Статистики отмечают, что за 12 месяцев насчитывается 36 366 выбывших и 34 956 прибывших. Правда, в это показатели входят и те, кто менял место жительства в пределах Омской области, например, перебираясь из села в Омск или наоборот.

Самые высокие показатели миграционной убыли фиксировались с 2018 по 2020 год, тогда население региона убавилось примерно на 35,5 тысячи человек. В целом же убыль населения за 10 лет составила порядка 75 тысяч человек.

Примечательно, что в 2025 году ситуация изменилась: по итогам первых месяцев года статистики фиксируют миграционный прирост жителей.