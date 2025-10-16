Стало известно, где сдают самую дешевую квартиру в России

Самую дешевую квартиру в России сдают в поселке Атиг Свердловской области за пять тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов.
Так, в трехкомнатной квартире площадью 63 квадратных метра арендаторов ожидают шкаф и стол. Неподалеку от дома находятся детский сад, школа, поликлиника и остановка. Коммунальные платежи оплачиваются отдельно.
Помимо этого, в городе Бакал Челябинской области можно снять двухкомнатную квартиру за семь тысяч рублей в месяц. Ее площадь составляет 50 «квадратов», внутри сделан косметический ремонт.
Также в Архангельске можно снять «двушку» за восемь тысяч рублей в месяц: квартира расположена на втором этаже, на кухне есть сантехника и стиральная машина.
— В региональных центрах можно найти варианты с «бабушкиным» ремонтом, но пригодные к проживанию (с минимальным набором мебели и бытовой техники), — отметил руководитель «Циан. Аренды» Алексей Попов в беседе с агентством.
Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, что искать в столице недвижимость для снятия в аренду лучше всего поздней осенью, зимой и ранней весной, так как в этот период цены обычно падают.
Эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» рассказали, что стоимость аренды самой дешевой однокомнатной квартиры в столице составляет 25 тысяч рублей. Она находится в Троицком административном округе.