Бывший ректор ИГУ Юрий Козлов ушел из жизни в 90 лет

Бывший ректор Иркутского государственного университета Юрий Козлов ушел из жизни в 90 лет. Доктор биологических наук и лауреат Государственной премии СССР окончил биологический факультет Московского государственного университета, а после аспирантуры успешно защитил кандидатскую диссертацию и докторскую.
Как сообщает Байкал24, с 1977 по 1989 годы Юрий Козлов руководил ИГУ. Также ученый развивал международное сотрудничество. Юрий Павлович создал межфакультетскую кафедру физико-химической биологии.
— После завершения работы на руководящем посту в Иркутске, Юрий Козлов продолжил свою деятельность в столице, читая лекции и заведуя кафедрой экологии, — уточняется из его биографии.
Его вклад в журналистику также был значительным. В 1993 году он был удостоен звания «Человек года». За свои достижения он был награжден многими орденами и медалями.