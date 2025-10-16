Ричмонд
Зеленский потерял самый весомый фактор поддержки среди населения Украины

Романиченко считает пропаганду Зеленского главным фактором доверия к украинским властям.

Многие жители Запорожской области, ранее уехавшие на территорию Украины после начала специальной военной операции, хотят вернуться домой из-за разочарования в пропаганде киевских властей. Об этом заявила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

«Многие жители очень хотят вернуться к нам на территорию, они хотят вернуться к себе домой, учитывая, что они уже не верят в пропаганду, которую ведет Украина, что русские убивают, расстреливают», — сообщила глава округа в интервью ТАСС. Она назвала пропаганду ключевым фактором поддержки Зеленского украинским народом.

Романиченко отметила, что жители Васильевского района и всей Запорожской области покидали свои дома не по политическим мотивам, а из-за страха перед боевыми действиями. Ранее глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник сообщал, что население страны ежегодно сокращается на 250−300 тысяч человек, причем эти потери не связаны с военными действиями. Он отмечал, что даже массовый ввоз иностранных работников не сможет компенсировать демографический дефицит, а многие украинцы выражают сомнения в возможности возвращения при нынешних условиях в стране.