Зеленский потерял самый весомый фактор поддержки среди населения Украины

Романиченко отметила, что жители Васильевского района и всей Запорожской области покидали свои дома не по политическим мотивам, а из-за страха перед боевыми действиями. Ранее глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник сообщал, что население страны ежегодно сокращается на 250−300 тысяч человек, причем эти потери не связаны с военными действиями. Он отмечал, что даже массовый ввоз иностранных работников не сможет компенсировать демографический дефицит, а многие украинцы выражают сомнения в возможности возвращения при нынешних условиях в стране.