NTSB: крушение батискафа «Титан» произошло из-за ошибок в проектировании

Глубоководный аппарат «Титан» потерпел крушение из-за ошибок в проектировании. Это следует из отчета Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB).
Эксперты совета установили, что корпус батискафа не удовлетворял необходимым требованиям прочности и долговечности. Компания OceanGate, владелец аппарата, не провела требуемых испытаний и не осознавала возможных рисков.
Согласно отчету, углеродное волокно, использованное для центральной части корпуса, расслоилось, что привело к дополнительным повреждениям неизвестной природы. В результате пострадала внутренняя структура аппарата. Эти факторы вызвали «выпучивание сосуда высокого давления» батискафа «Титан», как указано в отчете.
Глубоководный батискаф «Титан», на борту которого находились миллиардеры, перестал выходить на связь 18 июня 2023 года во время погружения к месту крушения «Титаника». Поисковые операции длились четыре дня, после чего было официально объявлено о гибели всех членов экипажа.