NTSB: крушение батискафа «Титан» произошло из-за ошибок в проектировании

Глубоководный батискаф «Титан», на борту которого находились миллиардеры, перестал выходить на связь 18 июня 2023 года во время погружения к месту крушения «Титаника». Поисковые операции длились четыре дня, после чего было официально объявлено о гибели всех членов экипажа.