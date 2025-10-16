Ричмонд
СВО
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Леус: в Москве в четверг ожидается небольшой дождь.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Небольшой дождь ожидается местами в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столичный регион окажется на пути теплого атмосферного фронта, приближающегося с запада. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная, в начале дня, с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие дожди. Днем в Москве плюс 5 — плюс 7, в Подмосковье от плюс 3 до плюс 8 градусов», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, но пока показания барометров останутся в пределах нормы, к вечеру они составят 746 миллиметров ртутного столба.