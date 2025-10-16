Бастрыкин потребовал доклад об избивающей своих детей уфимке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту ненадлежащего исполнения жительницей Уфы своих родительских обязанностей. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
По данным СКР, одна из дочерей намерена лишить мать родительских прав, поскольку та избивает детей, а в доме семьи царит антисанитария.
Следователи организовали процессуальную проверку по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе проверки.
