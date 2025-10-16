«Скажете себе спасибо»: доктор Мясников раскрыл секрет здорового начала дня

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» раскрыл секрет здорового начала дня.
Так, специалист посоветовал россиянам тратить по утрам время на себя, не отвлекаясь на гаджеты.
Доктор также посоветовал выделять с утра время на зарядку. Также важно полезно позавтракать и не читать новости, так как плохие известия могут испортить настроение на весь день.
— Самый главный совет — вовремя ложиться так, чтобы утром встать и у вас было два часа до выхода. И эти два часа до выхода не тратьте на этот идиотский телефон, потратьте на себя. И вы себе скажете спасибо, — отметил Мясников.
Ранее Александр Мясников назвал четыре правила, которые необходимо соблюдать для долгой жизни. Эксперт советует ограничивать калории, не забывать про физическую активность и ежедневно читать или слушать книги для развития мозга. Врач также рассказывал, что гипертония значительно повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого следует прислушиваться к внутренним процессам регуляции.