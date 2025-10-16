Россияне рассказали, людей с каким доходом они считают бедными

Россияне считают человека, у которого ежемесячный доход меньше 48 тысяч рублей, бедняком. Богачи, по мнению опрошенных, получают от 930 тысяч рублей. Такие данные приводит сервис SuperJob.
При этом уточняется, что за последний год уровень дохода, чтобы не чувствовать себя бедным, вырос более чем на 11 процентов — с 43 тысяч до 48 тысяч рублей. В 2015 году он составлял 15 тысяч рублей.
Орошенные рассказали, что чтобы чувствовать себя счастливым, им необходим доход от 257 тысяч рублей в месяц, передает РБК.
В России есть три сектора экономики, в которых сумма среднемесячной заработной платы превысила отметку в 200 тысяч рублей. Среди них — финансовая и страховая деятельность.
При этом средний размер пенсий в стране опустился ниже четверти от зарплат — 23 тысячи рублей против 96 тысяч. Это является самым маленьким показателем за последние 17 лет.