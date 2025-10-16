Омск готовится к зиме: Сергей Шелест проверил готовность дорожных служб и спецтехники

Для борьбы с гололедом уже заготовлено более 22 тысяч тонн песка и 5 тысяч тонн технической соли. Кроме того, произведено почти 10 тысяч тонн пескосоляной смеси. Объёмы реагентов могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий в течение зимы.