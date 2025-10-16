Омск готовится к зиме: Сергей Шелест проверил готовность дорожных служб и спецтехники

Мэр Омска Сергей Шелест посетил базу дорожно-эксплуатационного участка Октябрьского округа, где вместе с руководителем Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антоном Глебовым оценил готовность городских служб к работе в зимний период.
На сегодняшний день парк спецтехники, задействованной в содержании городских дорог, насчитывает 384 единицы, все машины прошли плановый профилактический ремонт. В декабре в распоряжение дорожно-эксплуатационных участков поступят еще 37 новых спецмашин, предназначенных для всесезонного содержания улично-дорожной сети.
Фото: Сергей Сапоцкий.
Для борьбы с гололедом уже заготовлено более 22 тысяч тонн песка и 5 тысяч тонн технической соли. Кроме того, произведено почти 10 тысяч тонн пескосоляной смеси. Объёмы реагентов могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий в течение зимы.
«Объемы реагентов не окончательные и будут зависеть от характера погоды. Для складирования снега подготовлены 6 снежных полигонов: по одному в Ленинском, Кировском, Октябрьском, Советском и два в Центральном административных округах города Омска», — отметил Сергей Шелест.
Фото: Сергей Сапоцкий.
На всех окружных участках разработаны маршрутные карты уборки, схемы механизированного прометания улиц и графики круглосуточного дежурства бригад рабочих, специалистов и спецтехники. Для повышения оперативности при уборке снега город заключил три контракта с подрядными организациями на привлечение дополнительной специализированной техники. Общая стоимость соглашений составляет 9 миллионов рублей.