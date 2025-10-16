Совет судей России отправил в отставку председателя Виктора Момотова

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура России подала иск об изъятии в доход государства около 100 объектов недвижимости, связанных с Виктором Момотовым. В ведомстве уточнили, что, осуществляя функции по отправлению правосудия, Момотов игнорировал запреты и ограничения. В частности, была установлена его незаконная предпринимательская деятельность в различных регионах страны, включая Москву, Краснодарский край и другие. Сумму неуплаченных налогов оценили более чем в 500 млн рублей.