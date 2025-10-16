В Госдуме рассказали о дополнительной выплате пенсионерам

В ноябре 2025 года для некоторых категорий пожилых граждан РФ будет произведен перерасчет и повышение пенсионных выплат. Повышенные пенсии будут назначены россиянам, достигшим 80-летнего возраста в октябре текущего года, а также пенсионерам, завершившим трудовую деятельность в прошлом месяце. Согласно обновленному графику, единое пособие и выплаты на детей в возрасте до трех лет, а также пенсии поступят гражданам 1 ноября, а не 3 ноября, как это предусмотрено обычным расписанием. Подробнее — в материале URA.RU.