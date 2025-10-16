Ричмонд
Пешеходы против здравого смысла: опасный аттракцион возле круга «Рохат»

Vaib.uz (Узбекистан. 16 октября). Сегодня в социальных сетях появилось забавное, но довольно показательное видео из жизни столицы. На кадрах — круг «Рохат», одно из самых оживлённых мест Ташкента. Именно здесь недавно построили современный подземный переход, чтобы обезопасить пешеходов. Но, как показывает практика, не все готовы пользоваться безопасными маршрутами.

Источник: Vaib.Uz

Главный герой видео — велосипедист, который решил пересечь оживлённую дорогу не только в неположенном месте, но и, не стесняясь, продолжал болтать по телефону. Более того, парень выбрал самый опасный способ — пронестись прямо через плотный поток автомобилей, игнорируя как правила дорожного движения, так и элементарную осторожность.

Сложно сказать, что двигало героем видео — спешка, лень или уверенность в собственном бессмертии. Но такой подход к дорожной безопасности вряд ли вызывает улыбку у водителей, которым приходится экстренно тормозить и лавировать между «самоубийцами» на колесах.

Такая беспечность пешеходов и велосипедистов — уже давно проблема для Ташкента. Несмотря на наличие новых подземных переходов, многие продолжают переходить дорогу «поверху», подвергая свою жизнь и жизнь водителей реальной опасности. Каждый такой случай может закончиться трагедией или создать очередную аварийную ситуацию.

Очевидно, что одна только установка переходов ситуацию не спасёт, если сами жители не начнут думать о собственной безопасности. Пока же в столице пешеходы продолжают удивлять своей смелостью — или безрассудством.