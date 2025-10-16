Пешеходы против здравого смысла: опасный аттракцион возле круга «Рохат»

Vaib.uz (Узбекистан. 16 октября). Сегодня в социальных сетях появилось забавное, но довольно показательное видео из жизни столицы. На кадрах — круг «Рохат», одно из самых оживлённых мест Ташкента. Именно здесь недавно построили современный подземный переход, чтобы обезопасить пешеходов. Но, как показывает практика, не все готовы пользоваться безопасными маршрутами.