«Черный» четверг: Жители Кишинева на целый день останутся без света — публикуем адреса

Массовые отключения света в столице в четверг, 16 октября. О запланированных на четверг работах сообщает поставщик услуги.
Ботаника:
ул. Мунчешть, 799 — с 08:45 до 16:45.
ул. А. Негру-Водэ, 107−117, 164, 164−210, 210A, 9999, Буребиста, 164−172, Дачия, 80, 80/4, Д. Бэчоюлуй, 171−331, 180−196, 666, 9999, Гренобле, 136, 136/9, 176, 190, 279, 303A, 311, 325, 9999, Нуферилор, 1−19, 2−14, 14/1, 14/12, 9999 — с 09:00 до 16:30.
Буюканы:
ул. Конституцией, 6/1, И. Раду, 27−29, 29/1, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, И. Крянгэ, 53/1, Шт. Лукиан, 8A, В. Лупу, 32a, 42/4 — с 09:10 до 16:30.
Центр:
бул. Ю. Гагарина, 7 — с 09:50 до 16:00.
бул. Шт. чел Маре, 6, 6/1, 999 — с 09:00 до 15:30.
Чеканы:
ул. Кэлэторилор, 103−105, Кэрэмидарилор, 81−105, 100, Л. Ребряну, 38B, Узинелор, 90, 96/4, 133, 137, 141/1, 143−161, 165/3 — с 08:50 до 16:00.
